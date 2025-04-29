Затем, когда зампред сказал, что нужно «уничтожить киевский неонацистский режим», на экране показали картинку с представителями властей Украины: Зеленский в роли Наполеона из фильма «Ржевский против Наполеона» 2012 года с подписью «президент»; мэр Киева Виталий Кличко с подписью «филолог»; боксер Александр Усик с подписью «философ»; главком ВСУ Александр Сырский с подписью «полководец»; «певица» Верка Сердючка (настоящее имя — Андрей Данилко) и экс-главком ВСУ Валерий Залужный с подписью «дипломат» (сейчас он посол Украины в Лондоне).