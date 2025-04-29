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Медведев показал школьникам мемы и цитату о «своре хрюкающих подсвинков»

Зампред Совбеза выступил на марафоне «Знание». На слайдах показали цитаты из его телеграм-канала о «глумливых прислужниках» и «изнасилованных повелителями тьмы», а также картинку с Зеленским, Сырским и Веркой Сердючкой.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая с лекцией «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?», показал участникам просветительского марафона «Знание. Первые», в том числе школьникам, свои цитаты из телеграм-канала и мемы.

Какие цитаты были на слайде:

  • «атлантические импотенты» (под ними он подразумевал руководителей НАТО);
  • «сброд» (так он описывал поляков, болгар, прибалтов);
  • «трухлявый мировой порядок», «умирающий мир», «большая стая лающих собак из западной псарни», «кучка безумных нацистов-наркоманов», «свора хрюкающих подсвинков», «глумливые прислужники», «кровожадные адепты», «изнасилованные повелителями тьмы» (из поста ко Дню народного единства о том, за что и против кого борется Россия с заголовком «Почему наше дело правое»);
  • «зоологические выродки» (о тех, кому НАТО поставляет оружие);
  • «тараканы, расплодившиеся в инсектарии» и «ручные насекомые» (из поста о требовании Украины вернуть Крым);
  • «некрасиво стареющая Европа» (о разладе у Европы и США по экономическим вопросам).

Позднее за спиной Медведева показали изображения с «мультяшными» образами президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского во время их последней встречи в Риме 26 апреля. Потом на экране на словах Медведева «надо завершить победой специальную военную операцию» появился плакат с надписью «Вошь — смерть» и призывами уничтожать вшей.

Затем, когда зампред сказал, что нужно «уничтожить киевский неонацистский режим», на экране показали картинку с представителями властей Украины: Зеленский в роли Наполеона из фильма «Ржевский против Наполеона» 2012 года с подписью «президент»; мэр Киева Виталий Кличко с подписью «филолог»; боксер Александр Усик с подписью «философ»; главком ВСУ Александр Сырский с подписью «полководец»; «певица» Верка Сердючка (настоящее имя — Андрей Данилко) и экс-главком ВСУ Валерий Залужный с подписью «дипломат» (сейчас он посол Украины в Лондоне).