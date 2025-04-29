Режиссер Стоун: ЕС вычеркнул из памяти вклад РФ во Вторую мировую войну

Стоун также высказался об изучении истории России за рубежом. По его словам, несмотря на то, что она имеет особое значение для всего мира и ее «нельзя вычеркивать», ей почти не уделяется внимания. Он подчеркнул, что люди не знают российскую историю, при этом история Британии изучается в мире и ее воспринимают как нечто привлекательное.