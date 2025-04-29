Запад представлял Россию как морального врага, заявил Оливер Стоун

«Мы даже не знали, какая ложь охватывает нас. И Россия, и Китай, и Иран, и другие — они представлялись как моральные враги для нас. На самом деле это неправда. Но мы поддались на эту ложь, на этот обман, потому что наши СМИ, государство и соцсети постоянно повторяли эту ложь о наших врагах», — сказал он.