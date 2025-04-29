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Запад представлял Россию как морального врага, заявил Оливер Стоун

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Западная пропаганда представляла Россию, Китай и Иран как моральных врагов, но это была неправда, заявил американский кинорежиссер Оливер Стоун.

Источник: © РИА Новости

Кинорежиссер во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание».

«Мы даже не знали, какая ложь охватывает нас. И Россия, и Китай, и Иран, и другие — они представлялись как моральные враги для нас. На самом деле это неправда. Но мы поддались на эту ложь, на этот обман, потому что наши СМИ, государство и соцсети постоянно повторяли эту ложь о наших врагах», — сказал он.

В 2017 году вышел фильм Оливера Стоуна о президенте России «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), созданный на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся на протяжении двух лет.

РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона.