Запад представлял Россию как морального врага, заявил Оливер Стоун

Кинорежиссер во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание».
«Мы даже не знали, какая ложь охватывает нас. И Россия, и Китай, и Иран, и другие — они представлялись как моральные враги для нас. На самом деле это неправда. Но мы поддались на эту ложь, на этот обман, потому что наши СМИ, государство и соцсети постоянно повторяли эту ложь о наших врагах», — сказал он.
В 2017 году вышел фильм Оливера Стоуна о президенте России «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), созданный на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся на протяжении двух лет.
РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона.