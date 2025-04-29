«Идет война за умы наших людей». О чем говорили Путин и Лукашенко в Волгограде

Война за умы, уверен Лукашенко, «как правило, предшествует горячей стадии настоящей войны». «Современная горячая война невозможна без этой подготовки. Эта подготовка началась. И если вдруг нам надо сражаться за свою землю, за свои семьи, за своих детей, как сражались они, не жалея ни жизни, ничего, что есть… Вот почему мы говорим об исторической памяти, а не потому, что нам хочется разговаривать», — пояснил белорусский лидер.