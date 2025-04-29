«Идет война за умы наших людей». О чем говорили Путин и Лукашенко в Волгограде

Лидеры двух стран возложили венки к Вечному огню в зале Воинской славы, а также цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.
«Почтили память защитников города, которые в боях за Сталинград стояли насмерть, так же, как герои Брестской крепости, обороны Минска, Ленинграда», — отметил Путин.
Что сказал Владимир Путин
После этого Путин и Лукашенко выступили на международном форуме «Великое наследие — общее будущее». «Символично, что форум проходит в городе-герое, где решалась судьба всего мира», — подчеркнул президент России.
Владимир Путин отметил, что в России, а также во многих республиках бывшего Советского Союза День Победы является «святым праздником». Глава государства призвал сделать все для того, чтобы «противостоять возрождению нацизма», распространению русофобии, расизма, антисемитизма и «так называемой исключительности». По мнению Путина, за этим всем кроются попытки вмешательства в дела суверенных государств, а также «претензии на мировое господство».
Путин подчеркнул, что Евразия должна стать «пространством мира и стабильности». «Мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надёжно защищала все государства», — отметил российский лидер.
За последние годы в России приняли больше десяти федеральных законов, касающихся историко-мемориальной тематики. «Учреждены новые дни воинской славы, в честь Крымской наступательной операции в 1944 году, Ленинградской битвы», — напомнил президент РФ.
Владимир Путин заявил, что именно в Сталинграде во время Великой Отечественной войны «был нанесен решающий удар». «По нацистской военной машине был нанесен решающий удар. Обеспечен коренной перелом в войне, открыта дорога на Запад, на Берлин», — сказал глава государства.
Говоря об испытаниях, через которые прошли бывшие республики Советского Союза во время войны, Путин отметил: «Разгром нацизма — это наше общее достояние».
Помимо этого, Владимир Путин предложил создать при Парламентском собрании России и Белоруссии комиссию, которая бы занималась сохранением исторической памяти. «Её главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан», — уточнил президент России.
Что сказал Александр Лукашенко
Президент Белоруссии назвал международный форум обращением к истории для защиты «настоящего и будущего». «Мы — наследники великого поколения, героев-победителей. Нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего рейха», — подчеркнул Лукашенко.
По мнению белорусского лидера, сейчас идет «этап войны» в СМИ. «Пока мы дискутируем, боремся, сражаемся на этих площадках. Идет война за умы наших людей и за головы», — считает Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что для сохранения исторической памяти, касающейся победы СССР в войне, нужно «делать еще больше». «Никогда нельзя расслабляться. Никаким покаяниям верить нельзя. Только реальным делам», — отметил Лукашенко, добавив, что особенно это актуально сегодня, когда: «…нам много обещают, ну, может, пока не всё все знают, скоро узнаете», однако Запад может снова обмануть.
Также он отметил необходимость помнить обо всех боях, происходивших во время Великой Отечественной войны.
Война за умы, уверен Лукашенко, «как правило, предшествует горячей стадии настоящей войны». «Современная горячая война невозможна без этой подготовки. Эта подготовка началась. И если вдруг нам надо сражаться за свою землю, за свои семьи, за своих детей, как сражались они, не жалея ни жизни, ничего, что есть… Вот почему мы говорим об исторической памяти, а не потому, что нам хочется разговаривать», — пояснил белорусский лидер.
«Как только забудем, все вернется снова — мгновенно. Даже не заметим. Поэтому мы должны, зубами вцепившись, держаться за эту историческую память», — добавил Лукашенко.
Белорусский лидер считает, что школьникам необходимо демонстрировать архивные кадры военных действий без цензуры, даже если это может травмировать их психику. По его словам, сейчас «не время рассуждать о последствиях» — важно, чтобы молодое поколение понимало цену исторической памяти.