Роспотребнадзор опроверг сообщения об угрозе распространения холеры

«В данном поддельном письме сообщается об “угрозе распространения острого инфекционного заболевания, вызванного бактериями Vibrio cholerae (холера)”, и содержится рекомендация по профилактике среди работников, а также предложение информировать руководителей различных организаций и форм собственности. Эта информация является полностью недостоверной! В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора», — говорится в Telegram-канале ведомства.