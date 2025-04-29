Daily Mail: P.Diddy планирует избежать тюрьмы благодаря невменяемости

До суда над американским рэпером Шоном Комбсом, более известным как P.Diddy, остается меньше недели, и артист ищет новые способы избежать наказания. Адвокаты продюсера решили сделать ставку на его психическое состояние, сообщает Daily Mail.
Согласно судебным документам, артист строит защиту на проблемах с психикой. Представители Комбса утверждают, что он якобы не обладал ясным умом во время совершения преступлений.
Однако авторы материала утверждают, что прокуратура не считает стратегию удачной. Сообщается, что юридический прецедент требует того, чтобы защита должным образом уведомила об этом суд, прежде чем предлагать какие-либо «доказательства воздействия запрещенных веществ и алкоголя на память или когнитивные функции обвиняемого».
Помимо этого, не существует внятных доказательств того, что во время преступлений Шон Комбс находился под действием влияющих на сознание веществ, так как на этот счет нет медицинского заключения, передает Daily Mail.
О скандально известном продюсере и рэп-исполнителе Шоне Комбсе, известном как P.Diddy, в музыкальной индустрии заговорили давно, но никто не догадывался, что параллельно с медийной деятельностью он был замешан в криминале. Репутация рэпера в одночасье рухнула 17 сентября 2024 года, когда против него выдвинули обвинения в изнасиловании, рэкете и торговле людьми. «Вечерняя Москва» разбиралась, как внезапно вскрылось криминальное прошлое Комбса и при чем здесь другие зарубежные селебрити.