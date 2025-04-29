Daily Mail: P.Diddy планирует избежать тюрьмы благодаря невменяемости

О скандально известном продюсере и рэп-исполнителе Шоне Комбсе, известном как P.Diddy, в музыкальной индустрии заговорили давно, но никто не догадывался, что параллельно с медийной деятельностью он был замешан в криминале. Репутация рэпера в одночасье рухнула 17 сентября 2024 года, когда против него выдвинули обвинения в изнасиловании, рэкете и торговле людьми. «Вечерняя Москва» разбиралась, как внезапно вскрылось криминальное прошлое Комбса и при чем здесь другие зарубежные селебрити.