Трамп заявил о заключительном этапе в конфликте на Украине

В ходе того же интервью американский лидер заявил, что Украина в противостоянии с Россией очень скоро будет полностью разгромлена, если военный конфликт не удастся урегулировать мирным путем. Трамп отметил, что он делает все возможное для того, чтобы спасти Украину, даже несмотря на то, что граждане страны совсем не ценят его мирные инициативы.