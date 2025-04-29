Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 апреля, заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной приближается к завершению, отметив, что его начал предыдущий глава Белого дома Джо Байден.
— Посмотрим, что произойдет в течение следующего периода, который займет примерно неделю. Мы подошли к завершающему этапу (конфликта на Украине — прим. «ВМ») — подчеркнул Трамп в интервью главному редактору портала Atlantic Джеффри Голдбергу.
В ходе того же интервью американский лидер заявил, что Украина в противостоянии с Россией очень скоро будет полностью разгромлена, если военный конфликт не удастся урегулировать мирным путем. Трамп отметил, что он делает все возможное для того, чтобы спасти Украину, даже несмотря на то, что граждане страны совсем не ценят его мирные инициативы.
Кроме того, глава Белого дома заявил, что может начать оказывать большую поддержку Киеву в зависимости от действий президента России Владимира Путина. По словам Трампа, большая помощь Украине необязательно будет означать поддержку непосредственно лидера киевского режима Владимира Зеленского. Республиканец объяснил, что это может быть выражено, например, в виде усиления санкционного давления на Москву.