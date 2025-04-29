В Петербурге ожидают, что «Бессмертный полк» соберет около миллиона человек

«Шествие “Бессмертного полка” по Невскому проспекту мы проводим не первый раз. Нужно обеспечить все необходимые меры, чтобы “Бессмертный полк” прошел торжественно, безопасно и на высоком уровне. Нашему городу доверяют. Прошу всех организаторов уделить особое внимание ветеранам. Мы должны окружить их теплотой и заботой, создать комфортные условия и организовать всестороннюю поддержку», — заявил Беглов.