Евросоюз (ЕС) и страны Запада вычеркнули из своей памяти вклад России в победу во Второй мировой войне. Об этом во вторник, 29 апреля, заявил американский режиссер и сценарист Оливер Стоун.
— Вторая мировая война для США — это большая война. Но в ней сражались (в том числе — прим. «ВМ») русские… И на самом деле удручающе видеть, что мы в США не признаем вклада России (в Победу — прим. «ВМ»). Я бы сказал, что ситуация сейчас ужасная. Европейский союз вычеркнул из памяти Россию, — заявил Стоун в ходе своего выступления в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые».
Режиссер подчеркнул, что большую победу в войне одержали именно российские войска, и поворотным моментом стали 1942−1943 годы. Он отметил, что кaждый, кто изучaет историю, знaет об этом, но на Зaпаде об этом «ничего нe помнят».
Стоун также заявил, что, несмотря на особое значение российской истории для всего мира, ей почти не уделяется внимания. Американец подчеркнул, что люди не знают российскую историю, при этом историю Великобритании изучают в мире и воспринимают ее как «нечто привлекательное», передает ТАСС.
28 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин может провести беседу с Оливером Стоуном на этой неделе в Москве. Песков добавил, что в Кремле «надеются» на это.