Оливер Стоун: ЕС буквально вычеркнул из памяти Россию

— Вторая мировая война для США — это большая война. Но в ней сражались (в том числе — прим. «ВМ») русские… И на самом деле удручающе видеть, что мы в США не признаем вклада России (в Победу — прим. «ВМ»). Я бы сказал, что ситуация сейчас ужасная. Европейский союз вычеркнул из памяти Россию, — заявил Стоун в ходе своего выступления в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые».