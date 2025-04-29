Психолог Синяева назвала семь ошибок в воспитании, которые приводят к проблемам во взрослой жизни

«Он еще маленький, всего-то 10 лет»; «Вырастет — научится»; «Мне проще все сделать самой, ведь он делает плохо» — такие фразы можно часто услышать от родителей. Трудолюбие — это важный воспитательный процесс, который развивает ответственность ребенка и его самодисциплину. Но важно помнить, что для развития этого навыка необходимо время, и развивать его рекомендуется с детства.