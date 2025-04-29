Туристка обнаружила в номере токийского отеля под кроватью неизвестного мужчину

Сталкинг — это опасное явление, с которым может столкнуться любой человек. Это намеренное преследование или наблюдение за человеком с целью посеять страх и запугать его. Люди могут подвергаться сталкингу в разных формах — как в реальной жизни, так и в Сети. «Вечерняя Москва» узнала у практикующего психолога, исследователя последствий сталкинга Ольги Темирхановой, как защититься от сталкера.