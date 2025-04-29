Туристка обнаружила в номере токийского отеля под кроватью неизвестного мужчину

Туристка из Украины заселилась в токийский отель и обнаружила в номере под кроватью неизвестного мужчину. Об этом сообщает издание Dimsum Daily.
Издание передает, что девушка считала Японию безопасной страной: она тщательно занималась организацией поездки и забронировала номер в сети токийских отелей через онлайн-приложение.
Инцидент произошел на второй день путешествия: девушка вернулась в отель после экскурсии, легла на кровать и почувствовала необычный запах. В поисках источника запаха она поняла, что он исходит из-под кровати. Заглянув под нее, туристка встретилась взглядом с незнакомым мужчиной. Она вскрикнула и вскочила с кровати, а незваный гость убежал из номера.
Приехавшая на место полиция обнаружила под кроватью зарядное устройство и USB-кабель. Руководство отеля призналось, что им не удалось отследить злоумышленника из-за отсутствия камер видеонаблюдения снаружи перед номером туристки. В связи с этим украинка переехала в другой отель, передает издание.
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