Вакцины от гриппа и ковида временно увеличивают длину менструального цикла

Проведенные учеными наблюдения показали, что комбинация из двух вакцин, а также прививка от гриппа отдельно, действительно вызывают изменения в менструальном цикле. В среднем, его длина увеличивается примерно на 0,4 дня после инъекции вакцины от гриппа, и на 0,5 дня — при использовании комбо-вакцины. При этом небольшая часть женщин, порядка 5−6% и в том, и в другом случае, пережила значительное удлинение менструального цикла — его длина выросла на восемь или более дней.