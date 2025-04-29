Ванга предупреждала: ученые рассказали об опасных вирусах, которые могут ожить из-за таяния ледников

Ученые из США, России, Китая и Индии обнаружили в недрах Антарктиды загадочные саркофаги. Несмотря на установленные запреты, они решили их открыть. В прогнозах знаменитой болгарской ясновидящей Ванги, которая в свое время предупредила о приходе COVID-19, идет речь еще об одном страшном недуге родом из Сибири, способном появиться уже в конце 2022 года. По словам предсказательницы, частицы опасного вируса заморожены в ледниках, однако в результате изменения климата попадут в воздух и распространятся по всему миру, вызвав новую пандемию. Насколько подобный сценарий реалистичен, «Вечерняя Москва» узнала у ученых.