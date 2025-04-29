Ученые озадачились необычными смертями животных в районе Патомского кратера

Кратер впервые был открыт в 1949 году геологом Вадимом Колпаковым, который был наслышан историями от местных жителей про «Гнездо огненного орла». Все они были связаны с пропажей людей или смертью животных. Геолог решил исследовать этот район и обнаружил кратер, напоминающий жерло вулкана. Однако вулканическая активность в этой местности давно прекратилась.