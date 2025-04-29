Ученые озадачились необычными смертями животных в районе Патомского кратера

Патомский кратер, находящийся в Сибири, является атипичным природным объектом высотой 40 метров. Ученые заинтересовались историями, связанными со смертью животных и исчезновением людей в прилегающей местности.
Кратер впервые был открыт в 1949 году геологом Вадимом Колпаковым, который был наслышан историями от местных жителей про «Гнездо огненного орла». Все они были связаны с пропажей людей или смертью животных. Геолог решил исследовать этот район и обнаружил кратер, напоминающий жерло вулкана. Однако вулканическая активность в этой местности давно прекратилась.
Есть мнение, что кратер образовался в результате падения метеорита. Однако исследования местности часто сталкивались с техническими неполадками, а приборы навигации переставали работать в окрестностях.
Ученые также выдвинули теорию о подземном газовом взрыве, которая также не нашла своего подтверждения. Особый интерес у исследователей представляет массовая гибель животных — ученые полагают, что она может быть связана с выбросами токсичных газов, передает дзен-канал «Популярная наука».
Животные, живущие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, показывают не только устойчивость к радиации, но и признаки ускоренной эволюции. Ученые рассказали, каких животных-мутантов они обнаружили в зоне отчуждения.
На пляж Кейбл в австралийском курортном городе Блум вынесло останки акулы, которую неизвестный хищник разорвал пополам. Морской биолог из организации Humane World for Animals Лоуренс Члебек высказался, что выброшенная на берег пляжа акула, возможно, уже была мертва, когда ее разорвали надвое.