Протоиерей РПЦ заявил, что дети могут унаследовать склонность к грехам от родителей

Дети могут унаследовать склонность к грехам от родителей. Об этом заявил петербургский протоиерей Кирилл Иванов.
Он отметил, что наука доказала, что тело «творится из клеток половых мужчины и женщины, но это не значит, что Бог не участвует в его сотворении». Также священник поддержал патриарха Кирилла, который заявил о необходимости вывода абортов из организации системы здравоохранения и медицинской помощи.
— Если мы, родители, не справились с какими-то страстями, пороками в своей жизни, то наши дети, как наследуют какие-то телесные болезни, могут унаследовать склонность ко греху как некую душевную болезнь, — заявил священник в своем блоге на YouTube.
В свою очередь протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев сравнил россиян, отказывающихся иметь больше одного ребенка, с «развратными сусликами».
Иерей Федор Лукьянов заявил, что сатанисты в западных странах лоббируют возможность проведения занятий в школах и вузах. Помимо этого, он отметил, что оккультисты уже проникли в сферу медицины и здравоохранения.