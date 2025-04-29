Протоиерей РПЦ заявил, что дети могут унаследовать склонность к грехам от родителей

Он отметил, что наука доказала, что тело «творится из клеток половых мужчины и женщины, но это не значит, что Бог не участвует в его сотворении». Также священник поддержал патриарха Кирилла, который заявил о необходимости вывода абортов из организации системы здравоохранения и медицинской помощи.