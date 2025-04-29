У всех на виду: три убийственных истории о маньяках, которых до последнего никто не подозревал

Гейси основал компанию PDM Contractors и занялся строительным бизнесом. На работу брал преимущественно школьников и молодых людей. Уже тогда мужчина начал их домогаться, обещая взамен повышение или материальную поддержку. Однако в 1972 году Гейси перестал ограничиваться только сексуализированным насилием. Его первой жертвой стал Тимоти Маккой. Клоун Пого заметил молодого человека на автовокзале и пригласил его к себе домой. Там Гейси и Маккой употребили спиртное и наркотики, а затем «клоун» изнасиловал мальчика. Утром мужчина заметил подростка в своей комнате с ножом и решил, что тот хочет его убить. В драке Гейси убил Маккоя двумя ударами ножа. Затем он пошел на кухню и увидел накрытый стол, тогда он понял, что подросток просто готовил ему завтрак. Труп молодого человека клоун-убийца, как позднее прозвали Гейси в СМИ, спрятал в своем подвале. Спустя время он раскопал могилу и залил ее бетоном, чтобы избавиться от неприятного запаха.