Пытавшегося отравить курсантов Армавирского училища приговорили к 27 годам

Семенов родился в Мелитополе. В 2022 году он получил российское гражданство, а через год его завербовала Служба безопасности Украины. Он стал работать с украинскими спецслужбами под псевдонимом «№ 35». СБУ поручила Семенову убить 70 (по другим данным 80) выпускников-летчиков за 400 тысяч рублей. После выполнения задания он должен был улететь в Турцию или Египет.