Между Новороссийском и Ростовом-на-Дону запустили поезд к 80-летию Победы

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Поезд «Ласточка» «Малая Земля», брендированный к 80-летию Победы, начал курсировать между Ростовом-на-Дону и Новороссийском, сообщила пресс-служба РЖД.
«Между Ростовом-на-Дону и Новороссийском начала курсировать брендированная к 80-летию Победы “Ласточка” “Малая Земля”, — говорится в сообщении.
В составе поезда пять тематически оформленных вагонов. Экспозиция включает архивные материалы, фотографии и документы, рассказывающие о важных этапах обороны Новороссийска и героях-освободителях города.
Брендированный электропоезд «Ласточка» «Малая Земля» будет курсировать на протяжении всего юбилейного года, предоставляя пассажирам возможность не только путешествовать с комфортом, но и погружаться в атмосферу событий одной из самых героических страниц в истории Великой Отечественной войны, добавили в РЖД.