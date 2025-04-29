Между Новороссийском и Ростовом-на-Дону запустили поезд к 80-летию Победы

Брендированный электропоезд «Ласточка» «Малая Земля» будет курсировать на протяжении всего юбилейного года, предоставляя пассажирам возможность не только путешествовать с комфортом, но и погружаться в атмосферу событий одной из самых героических страниц в истории Великой Отечественной войны, добавили в РЖД.