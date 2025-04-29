Председатель пензенской гордумы высказался об обвинениях местного депутата

«Алексею Анатольевичу были высказаны нелепые обвинения в том, что он не был награжден орденом Мужества и, соответственно, не имеет права на его ношение. Эту лживую историю подхватили некоторые… Алексей Анатольевич уже опроверг все грязные инсинуации, выложив фото наградных книжек и номера своих наград. А некоторые господа комментаторы за это время наговорили, как мне кажется, на статью УК о клевете. И если Алексей Анатольевич решит защищать свою честь и достоинство в судебном порядке, мы окажем ему всю необходимую помощь и поддержку», — написал Соболев в Telegram-канале.