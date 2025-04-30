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В Никитском ботсаду выбрали самый красивый тюльпан

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду подвели итоги народного голосования за самый красивый тюльпан. «Генералом» Парада тюльпанов «Салют Победы» стал сорт «Солнечный пояс» (Sunbelt), сообщили в пресс-службе сада.

«Это достойнейший представитель класса Триумф, настоящий герой нашего Парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Яркий и несгибаемый, всем своим видом он олицетворяет надежду, счастье, отличное настроение», — рассказал директор Никитского ботсада Юрий Плугатарь.

Он отметил, что сорт «Солнечный Пояс» недаром высаживают на клумбах в первом ряду, а флористы создают из него оригинальные и яркие букеты для самых важных и значимых событий.

«Наших гостей он радовал своим цветением с 24 марта и до конца Парада — 35 дней», — добавили Плугатарь.