В Никитском ботсаду выбрали самый красивый тюльпан

«Это достойнейший представитель класса Триумф, настоящий герой нашего Парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Яркий и несгибаемый, всем своим видом он олицетворяет надежду, счастье, отличное настроение», — рассказал директор Никитского ботсада Юрий Плугатарь.
Он отметил, что сорт «Солнечный Пояс» недаром высаживают на клумбах в первом ряду, а флористы создают из него оригинальные и яркие букеты для самых важных и значимых событий.
«Наших гостей он радовал своим цветением с 24 марта и до конца Парада — 35 дней», — добавили Плугатарь.