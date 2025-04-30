В Севастополе многодетные молодые родители получат по 300 тысяч рублей

И напомнил, что выплата предусмотрена региональной программой по повышению рождаемости. Право на нее предоставляется одному из родителей, проживающему на территории Севастополя по месту жительства (пребывания) при рождении начиная с 1 января 2025 года третьего или последующих детей при условии, что возраст каждого из супругов, состоящих в браке, либо единственного родителя на дату подачи заявления не превышает 35 лет включительно. Более того, при отсутствии регистрации в Севастополе можно предоставить договор найма, судебное решение и прочие документы.