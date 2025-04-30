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В Севастополе многодетные молодые родители получат по 300 тысяч рублей

CИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе многодетным молодым родителям стали выплачивать по 300 тысяч рублей. Выплата единовременная, за ней уже обратились 32 человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: Reuters

«В Севастополе многодетные молодые родители начали получать единовременную выплату 300 тысяч рублей. Сейчас за этой выплатой обратились 32 человека. Одна из семей — молодые родители Виктория и Иван, у которых родились близняшки Ульяна и Арина. Полученные средства Виктория и Иван планируют потратить на улучшение жилищных условий», — рассказал губернатор.

И напомнил, что выплата предусмотрена региональной программой по повышению рождаемости. Право на нее предоставляется одному из родителей, проживающему на территории Севастополя по месту жительства (пребывания) при рождении начиная с 1 января 2025 года третьего или последующих детей при условии, что возраст каждого из супругов, состоящих в браке, либо единственного родителя на дату подачи заявления не превышает 35 лет включительно. Более того, при отсутствии регистрации в Севастополе можно предоставить договор найма, судебное решение и прочие документы.

Подробный перечень документов для получения выплат можно найти на официальном сайте Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя, добавил губернатор.

Ранее в Севастополе запустили новый проект «Социальная няня», который направлен на поддержку молодых родителей.