В Севастополе многодетные молодые родители получат по 300 тысяч рублей

«В Севастополе многодетные молодые родители начали получать единовременную выплату 300 тысяч рублей. Сейчас за этой выплатой обратились 32 человека. Одна из семей — молодые родители Виктория и Иван, у которых родились близняшки Ульяна и Арина. Полученные средства Виктория и Иван планируют потратить на улучшение жилищных условий», — рассказал губернатор.
И напомнил, что выплата предусмотрена региональной программой по повышению рождаемости. Право на нее предоставляется одному из родителей, проживающему на территории Севастополя по месту жительства (пребывания) при рождении начиная с 1 января 2025 года третьего или последующих детей при условии, что возраст каждого из супругов, состоящих в браке, либо единственного родителя на дату подачи заявления не превышает 35 лет включительно. Более того, при отсутствии регистрации в Севастополе можно предоставить договор найма, судебное решение и прочие документы.
Подробный перечень документов для получения выплат можно найти на официальном сайте Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя, добавил губернатор.
Ранее в Севастополе запустили новый проект «Социальная няня», который направлен на поддержку молодых родителей.