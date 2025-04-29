Россиянам объяснили, почему после 45-лет портится зрение

Современная офтальмология предлагает несколько вариантов решения проблемы: очки (чаще всего нужны две пары: для близи и дали), хирургическая замена хрусталика (подходит при сопутствующих заболеваниях, например, катаракте), лазерная коррекция (менее травматичный метод по сравнению с операцией. Помимо возраста, на здоровье глаз воздействуют гаджеты и компьютеры, травмы, механические повреждения глаз.