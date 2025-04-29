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Россиянам объяснили, почему после 45-лет портится зрение

После достижения 45-летнего возраста у многих людей наблюдается снижение остроты зрения. Это связано с развитием пресбиопии — возрастной дальнозоркости, обусловленной естественными возрастными изменениями в организме. Об этом сообщает Health Mail.

Пресбиопия связана с естественными процессами старения организма.

После достижения 45-летнего возраста у многих людей наблюдается снижение остроты зрения. Это связано с развитием пресбиопии — возрастной дальнозоркости, обусловленной естественными возрастными изменениями в организме. Об этом сообщает Health Mail.

«После 45 лет большинство людей начинают замечать ухудшение зрения. Это естественный процесс, сопутствующий старению организма, — пресбиопия», — пишет Health Mail.

Пресбиопия возникает из-за снижения эластичности хрусталика и ослабления глазных мышц. В результате человеку трудно фокусироваться на тексте или мелких деталях вблизи — приходится отодвигать книгу или телефон дальше от глаз.

Современная офтальмология предлагает несколько вариантов решения проблемы: очки (чаще всего нужны две пары: для близи и дали), хирургическая замена хрусталика (подходит при сопутствующих заболеваниях, например, катаракте), лазерная коррекция (менее травматичный метод по сравнению с операцией. Помимо возраста, на здоровье глаз воздействуют гаджеты и компьютеры, травмы, механические повреждения глаз.