Россиянам объяснили, почему после 45-лет портится зрение

Пресбиопия связана с естественными процессами старения организма.
После достижения 45-летнего возраста у многих людей наблюдается снижение остроты зрения. Это связано с развитием пресбиопии — возрастной дальнозоркости, обусловленной естественными возрастными изменениями в организме. Об этом сообщает Health Mail.
«После 45 лет большинство людей начинают замечать ухудшение зрения. Это естественный процесс, сопутствующий старению организма, — пресбиопия», — пишет Health Mail.
Пресбиопия возникает из-за снижения эластичности хрусталика и ослабления глазных мышц. В результате человеку трудно фокусироваться на тексте или мелких деталях вблизи — приходится отодвигать книгу или телефон дальше от глаз.
Современная офтальмология предлагает несколько вариантов решения проблемы: очки (чаще всего нужны две пары: для близи и дали), хирургическая замена хрусталика (подходит при сопутствующих заболеваниях, например, катаракте), лазерная коррекция (менее травматичный метод по сравнению с операцией. Помимо возраста, на здоровье глаз воздействуют гаджеты и компьютеры, травмы, механические повреждения глаз.