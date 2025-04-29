Священники РПЦ рассказали, кому на Руси не ставили кресты на могилы

Представители Русской православной церкви (РПЦ) рассказали об исторических традициях погребения и установке креста над могилой.
Данный надгробный символ означает веру в воскресение у православных верующих. В Древней Руси без креста хоронили колдунов, еретиков и самоубийц. Считалось, что они связаны с темными силами.
Без христианского креста также оставались утонувшие: их смерть вызывала сомнения в случайности и расценивалась как самоубийство. Лишить символа погребения также могли актеров и психически нестабильных людей: тогда считалось, что они ассоциируются с язычеством и одержимостью.
Преступников, казненных за особо тяжелые преступления, и распутников, которые вели аморальный образ жизни, также хоронили без креста.
Тем не менее сегодня РПЦ не запрещает ставить кресты на могилах актеров, а отказываться от установки символа над могилами других категорий умерших стали намного реже, передает портал «Русская семерка».
Религиозная культура включает большое количество обрядов, которые продолжаются даже после кончины. Некоторые верующие задаются вопросом: насколько важно проводить отпевание.
Святой отец Владимир Шамонин рассказал, что православным христианам стоит отказаться от осуждения других людей и научиться прощать, тогда они обеспечат себе путь в рай.