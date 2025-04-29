Ведущий Кузичев рассказал, что получал много ненависти в начале карьеры на ТВ

Российский журналист и телеведущий Анатолий Кузичев рассказал, что получал много ненависти в свой адрес во время начала своей работы на Первом канале в программе «Время покажет».
«Это не может не трогать. Когда какой-то человек, пускай и незнакомый тебе, что-то такое пишет, содержательно ненавистное. Это, конечно, трогает. Это неприятно», — сообщил он во время интервью для российского актера Вячеслава Манучарова.
Кузичев признался, что был поражен большому количеству негативных комментариев в свой адрес в начале карьеры на отечественном телевидении. Большинство из них, по словам ведущего, он получал в социальной сети X (ранее Twitter), куда позднее перестал заходить совсем.
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