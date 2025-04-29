В Смоленской области формируется система спортивной адаптации участников специальной военной операции, получивших травмы в зоне боевых действий

Занятия для ветеранов специальной военной операции проводят квалифицированные тренеры в Смоленске, Вязьме, Ельне и Гагарине, для этого есть все необходимое оборудование. Защитники могут не только восстанавливаться, но и готовиться к соревнованиям для ветеранов и людей с ОВЗ, — написал в своём Телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.