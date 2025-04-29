Священник Береговой рассказал, что можно приносить на кладбище в Радоницу

29 апреля православные отмечают Радоницу — день поминовения умерших. Священнослужитель Владислав Береговой в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредил, что традиция оставлять на могилах алкоголь, сигареты или еду противоречит христианским канонам.
Церковь категорически осуждает распитие спиртного на кладбищах. Поэтому брать на кладбище в праздник алкоголь не следует. Сигареты, даже если покойный курил, также не стоит оставлять — это сакрализация вредных привычек. Еда, по словам священника, не нужна умершим. Деньги, игрушки или личные вещи покойного тоже не стоит оставлять на кладбище, так как это не соответствует христианскому пониманию поминовения.
На кладбище можно принести свечи или лампадку.
«Зажгите свечу на могиле и помолитесь об упокоении души усопшего», — сказал священнослужитель.
Допустимо взять молитвослов, Псалтирь или Евангелие — даже в электронном виде на телефоне. Священник рекомендует отдать предпочтение живым цветам, символизирующим надежду на воскресение. Искусственные венки быстро теряют вид и не несут духовного смысла.
«Самое главное, что нужно приносить на кладбище — это свою сердечную молитву и пасхальную радость! Помолитесь об упокоении души усопшего, почитайте псалмы и другие молитвы», — сказал Береговой.
Он напомнил, что достаточно мысленно вспомнить умершего, прочитать литию или пригласить священника для службы.
Доктор педагогических наук, религиовед Наталья Фоминых заявила в комментарии «360», что перед визитом на погост верующим советуют посетить храм, подать записку об упокоении и причаститься. Если могилы близкого усопшего нет рядом, рекомендуется посетить ближайшее кладбище и оставить на выбранной могиле милостыню.
Ранее религиовед Роман Лункин заявил, что среди претендентов на папский престол кардинал Маттео Дзуппи является наилучшим для России кандидатом.