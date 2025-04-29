Священник Береговой рассказал, что можно приносить на кладбище в Радоницу

Церковь категорически осуждает распитие спиртного на кладбищах. Поэтому брать на кладбище в праздник алкоголь не следует. Сигареты, даже если покойный курил, также не стоит оставлять — это сакрализация вредных привычек. Еда, по словам священника, не нужна умершим. Деньги, игрушки или личные вещи покойного тоже не стоит оставлять на кладбище, так как это не соответствует христианскому пониманию поминовения.