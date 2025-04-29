Подсчитан ущерб от блэкаута в Испании: счет на миллиарды евро

«Если бы сбой в подаче электроэнергии продолжался в течение всего дня, ущерб составил бы примерно 4,5 миллиарда евро. Однако благодаря тому, что электричество было восстановлено во второй половине дня, многие организации смогли частично возобновить свою работу», — рассказал он информационному агентству.