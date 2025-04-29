Подсчитан ущерб от блэкаута в Испании: счет на миллиарды евро

Масштабный сбой в подаче электроэнергии, случившийся в Испании 28 апреля, нанёс значительный урон экономике страны. По предварительным оценкам специалистов, потери могут составить от 1 до 4,5 миллиардов евро, сообщает RTVE.
По словам Франсиско Родригеса, профессора экономики из Университета Гранады, размер ущерба зависит от того, насколько сильно сбой в подаче электроэнергии повлиял на различные отрасли. Он может достигать 0,3% от годового ВВП страны.
«Если бы сбой в подаче электроэнергии продолжался в течение всего дня, ущерб составил бы примерно 4,5 миллиарда евро. Однако благодаря тому, что электричество было восстановлено во второй половине дня, многие организации смогли частично возобновить свою работу», — рассказал он информационному агентству.
Напомним, в понедельник, 28 апреля, в Западной Европе произошло массовое отключение света. Электроэнергия внезапно пропала в Испании, Франции, Португалии и Андорре. Также стало известно, что оператор электросетей страны предупреждал о рисках отключений два месяца назад.