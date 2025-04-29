Воробьев рассказал, как узнал о своем увольнении из ЦСКА

Он добавил, что вместе с бывшими помощниками по тренерскому штабу попрощался с игроками и пожелал им удачи в дальнейшем. В ближайшее время бывший тренер ЦСКА планирует посмотреть и разобрать полуфиналы Кубка Гагарина, а затем — финальную серию. Также он сообщил, что будет наблюдать за ходом плей-офф в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).