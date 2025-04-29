Воробьев рассказал, как узнал о своем увольнении из ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьев во вторник, 29 апреля, рассказал, что ему позвонил агент и сообщил, что руководство клуба отправило в отставку весь тренерский состав, включая Воробьева. По его словам, причиной такого решения стало невыполнение задачи, поставленной перед командой на сезон 2024/2025.
— Мне позвонил агент и сказал, что весь тренерский штаб ЦСКА уволен. Сегодня мы подписали бумаги 2024/2025, — сообщил Воробьев.
Он добавил, что вместе с бывшими помощниками по тренерскому штабу попрощался с игроками и пожелал им удачи в дальнейшем. В ближайшее время бывший тренер ЦСКА планирует посмотреть и разобрать полуфиналы Кубка Гагарина, а затем — финальную серию. Также он сообщил, что будет наблюдать за ходом плей-офф в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Воробьев подчеркнул, что он открыт для предложений из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и полностью готов к работе, передает Чемпионат.
12 февраля главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер решила покинуть свой пост. Она отметила, что была очень рада сделать свой вклад в развитие этого вида спорта. «Вечерняя Москва» рассказала, чем прославилась Винер и каких великих гимнасток она воспитала.