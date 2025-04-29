Олимпийский чемпион Фетисов высказался о выступлении россиян в нейтральном статусе

«Отказы в нейтральном статусе? Наша страна спасла мир от фашистской чумы, а нас никуда не приглашают», — заявил Фетисов в беседе со Sport24. Он отметил, что официальная позиция государства должна заключаться в том, что российским спортсменам необходимо участвовать в соревнованиях под государственным флагом. Ранее сообщалось, что российской гимнастке Лале Крамаренко было отказано в предоставлении нейтрального статуса.