Фетисов отметил вклад России в избавление мира от нацизма.
Россия избавила мир от нацистской угрозы, однако сейчас отечественные спортсмены сталкиваются с отсутствием приглашений на международные соревнования. Об этом сообщил олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, комментируя получение отказов российскими атлетами на выступление в нейтральном статусе.
«Отказы в нейтральном статусе? Наша страна спасла мир от фашистской чумы, а нас никуда не приглашают», — заявил Фетисов в беседе со Sport24. Он отметил, что официальная позиция государства должна заключаться в том, что российским спортсменам необходимо участвовать в соревнованиях под государственным флагом. Ранее сообщалось, что российской гимнастке Лале Крамаренко было отказано в предоставлении нейтрального статуса.