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Москва готовится к первой ночной репетиции парада в честь Дня Победы

Москва готовится к знаменательному событию — первой ночной генеральной репетиции парада в честь Дня Победы. По информации SHOT, в связи с этим в самом сердце столицы временно ограничено движение транспорта, пока колонны военной техники, включая танки и боевые машины, перемещаются на исходные позиции в районе улицы Нижние Мнёвники.

Источник: Life.ru

Москва готовится к первой ночной репетиции парада в честь Дня Победы. Видео © SHOT.

Юбилейный парад (80-летие Победы) обещает стать представительным, поскольку российскую столицу посетят лидеры из 19 стран. В числе почётных гостей не только главы государств СНГ, традиционно присутствующие на торжествах, но и политические деятели из дальнего зарубежья, включая Бразилию (Лула да Силва), Венесуэлу (Николас Мадуро), Вьетнам (То Лам), Кубу (Мигель Диас-Канель), Сербию (Александр Вучич), Китай (Си Цзиньпин) и даже Словакию (Роберт Фицо).

Кстати, президент России Владимир Путин подчеркнул, что День Победы занимает особое, священное место в сердцах россиян и жителей стран, некогда составлявших Советский Союз. По словам главы государства, в честь знаменательной даты по Красной площади пройдут не только российские военнослужащие, но и парадные расчеты из дружественных стран. Путин особо отметил героизм и отвагу солдат Красной армии, а также нерушимое единство народов СССР, ставшие залогом победы. Проведение форума «Великое наследие — общее будущее» в городе-герое, где, по словам президента, решалась судьба всего мира, имеет глубокий символический смысл.