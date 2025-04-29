Кстати, президент России Владимир Путин подчеркнул, что День Победы занимает особое, священное место в сердцах россиян и жителей стран, некогда составлявших Советский Союз. По словам главы государства, в честь знаменательной даты по Красной площади пройдут не только российские военнослужащие, но и парадные расчеты из дружественных стран. Путин особо отметил героизм и отвагу солдат Красной армии, а также нерушимое единство народов СССР, ставшие залогом победы. Проведение форума «Великое наследие — общее будущее» в городе-герое, где, по словам президента, решалась судьба всего мира, имеет глубокий символический смысл.