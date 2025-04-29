Появилось видео с поющими «Катюшу» бойцами КНДР

Журналистка Марина Ким опубликовала в Telegram кадры, на которых бойцы Северной Кореи исполняют советскую песню «Катюша».
На видео один из бойцов КНДР начинает исполнять песню на корейском языке. Затем другие военные также приступают к пению. Эти кадры сменяются нарезкой стрельбы северокорейских солдат.
«Низкий поклон Корейской Народной Армии за подвиг и вклад их славных бойцов в освобождение Курской области. Как говорят наши инструкторы: “С ними я бы пошел в бой”», — написала Марина Ким.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что помощь, которую оказали бойцы Северной Кореи во время освобождения Курской области, показывает глубокие союзнические связи между Россией и КНДР.