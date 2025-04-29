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Появилось видео с поющими «Катюшу» бойцами КНДР

Бойцы КНДР исполнили советскую песню Катюша на корейском языке.
Источник: Аргументы и факты

Журналистка Марина Ким опубликовала в Telegram кадры, на которых бойцы Северной Кореи исполняют советскую песню «Катюша».

На видео один из бойцов КНДР начинает исполнять песню на корейском языке. Затем другие военные также приступают к пению. Эти кадры сменяются нарезкой стрельбы северокорейских солдат.

«Низкий поклон Корейской Народной Армии за подвиг и вклад их славных бойцов в освобождение Курской области. Как говорят наши инструкторы: “С ними я бы пошел в бой”», — написала Марина Ким.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что помощь, которую оказали бойцы Северной Кореи во время освобождения Курской области, показывает глубокие союзнические связи между Россией и КНДР.