В России разрабатывают вакцину от аллергии на березовую пыльцу

Испытания вакцины против аллергии на пыльцу березы стартовали в прошлом году, в разработке участвовали российские и австрийские ученые, в том числе специалисты из Свердловской области. Аллергологи отмечают, что препарат может быть эффективен и против перекрестной пищевой аллергии, например, на орехи, а предварительные результаты уже показали обнадеживающие данные. В регионе ждут поступления вакцины, поскольку число пациентов с аллергией ежегодно растет.