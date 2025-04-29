Музыкант Стас Намин объявил о получении гражданства Армении

Основатель легендарной рок-группы «Цветы» Стас Намин, внук известного советского государственного деятеля Анастаса Микояна, получил гражданство Армении. В интервью Sputnik Армения он сообщил, что купил квартиру в этой стране и собирается здесь жить.
«Я действительно получил гражданство Армении вместе со своей семьёй. Нам здесь очень нравится», — сообщил Намин.
Он также подчеркнул, что в настоящее время он живёт между двумя странами — США и Россией, но в будущем его жизнь будет связана уже с тремя государствами.
Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения хочет иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами. По его словам, страна также не намерена обострять или разрывать отношения с Россией.