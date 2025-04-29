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Амурский лесничий вытащил из ледяной реки детеныша косули со сломанным копытом

Лесничий из Амурской области вытащил детеныша косули со сломанным копытом из ледяной реки. Животное заметили сотрудники лесничества, когда он из последних сил барахтался в воде, а над ним кружили вороны в ожидании его гибели. Один из мужчин полез в холодную реку, чтобы достать косуленка.

Лесничий из Амурской области вытащил детеныша косули со сломанным копытом из ледяной реки. Животное заметили сотрудники лесничества, когда он из последних сил барахтался в воде, а над ним кружили вороны в ожидании его гибели. Один из мужчин полез в холодную реку, чтобы достать косуленка.

Замерзшее животное было обессиленным, а спасатели заметили у него сломанное копыто. Сейчас животное доставили в дом лесничего, где ему окажут дальнейшую помощь.

— Смирнов Михаил не побоялся ледяной воды и бросился спасать малыша. Операция по спасению длилась около 20 минут, — рассказали спасатели в разговоре с порталом Amur Life.

В Башкирии мужчина спас тонувшего медвежонка на глазах у медведицы: малыш зацепился за ствол упавшего дерева, но выбраться на твердую почву уже не мог.

17 марта сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы помогли лосихе, провалившейся под лед на Озернинском водохранилище в Рузском округе. Спасатели бензопилой распилили лед, проложив животному путь к суше. После этого лосиху передали ветеринарам для осмотра.