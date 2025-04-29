Амурский лесничий вытащил из ледяной реки детеныша косули со сломанным копытом

Лесничий из Амурской области вытащил детеныша косули со сломанным копытом из ледяной реки. Животное заметили сотрудники лесничества, когда он из последних сил барахтался в воде, а над ним кружили вороны в ожидании его гибели. Один из мужчин полез в холодную реку, чтобы достать косуленка.