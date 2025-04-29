Эндокринолог Смирнова назвала особенно вредный соус в сочетании с шашлыками

Самым вредным соусом для шашлыка является смесь кетчупа и майонеза. Подобная комбинация из двух соусов сама по себе содержит очень много калорий, а в сочетании с шашлыком из свинины или сосисками на гриле она существенно повышает нагрузку на печень и поджелудочную железу. Об этом заявила эндокринолог Скандинавского центра здоровья Галина Смирнова.