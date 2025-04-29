Эндокринолог Смирнова назвала особенно вредный соус в сочетании с шашлыками

Самым вредным соусом для шашлыка является смесь кетчупа и майонеза. Подобная комбинация из двух соусов сама по себе содержит очень много калорий, а в сочетании с шашлыком из свинины или сосисками на гриле она существенно повышает нагрузку на печень и поджелудочную железу. Об этом заявила эндокринолог «Скандинавского центра здоровья» Галина Смирнова.
— Первый (кетчуп — прим. «ВМ») содержит большое количество добавленного сахара и уксус, а второй (майонез — прим. «ВМ») отличается высоким содержанием жиров, — отметила специалист.
Она добавила, что такая смесь может нарушить обмен веществ и вызвать серьезные сбои в работе желудочно-кишечного тракта, передает Lenta.ru.
Врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина рассказала, что шашлык обычно готовят из жирного мяса, например свинины, которое в сочетании с алкоголем негативно влияет на состояние пищеварительной системы. По ее словам, мясо в комплексе со спиртным замедляет пищеварение, что приводит к ощущению тяжести, изжоге и вздутию живота. Хайкина также напомнила, что алкогольные напитки являются серьезной нагрузкой на печень.