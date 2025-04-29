Пензенского депутата обвинили в присвоении чужих госнаград

Иванов сказал, что его боевые награды совершенно законны (архивные фото).
Депутат Пензенской городской думы Алексей Иванов сообщил, что его награды официально подтверждены соответствующими удостоверениями, которые были подписаны президентом Российской Федерации. Таким образом он отреагировал на запрос ветеранов боевых действий, которые обратились с просьбой о проверке правомерности ношения им боевых наград. Свой ответ Иванов опубликовал в соцсетях.
«Все имеющиеся у меня государственные награды подтверждены наградными удостоверениями, подписанными президентом РФ», — сказал Иванов в видео, опубликованном во «ВКонтакте». Кроме того, он выразил готовность провести встречу с ветеранами, которые поставили подписи под соответствующим обращением.
Шестеро ветеранов боевых действий ранее обратились к председателю городской думы Денису Соболеву и лидерам думских фракций с просьбой проверить законность ношения депутатом боевых наград. Как утверждают заявители, на одной из фотографий Иванов запечатлен с медалью «За отвагу» советского образца, однако, согласно официальной справке, эта награда была вручена ему в 1996 году.
Депутат принимал участие в вооруженных конфликтах на Северном Кавказе, а также проходил службу в составе отдельного батальона ООН на территории бывшей Югославии. За проявленный героизм и добросовестную службу он награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью ООН «За службу миру». Информация об этом размещена на официальном сайте гордумы.
В свою очередь, Соболев охарактеризовал выдвинутые против Иванова обвинения как абсурдные. По его словам, отдельные комментаторы за это время, по всей видимости, высказались таким образом, что их заявления могут подпадать под действие статьи Уголовного кодекса о клевете.