Пензенского депутата обвинили в присвоении чужих госнаград

В свою очередь, Соболев охарактеризовал выдвинутые против Иванова обвинения как абсурдные. По его словам, отдельные комментаторы за это время, по всей видимости, высказались таким образом, что их заявления могут подпадать под действие статьи Уголовного кодекса о клевете.