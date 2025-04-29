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В возрасте 66 лет умер вокалист рок-группы The Alarm Майк Питерс

Вокалист валлийской рок-группы The Alarm и обладатель ордена Британской империи Майк Питерс скончался на 67-м году жизни после длительной борьбы с лейкозом. Об этом сообщает газета The Guardian, ссылаясь на представителя благотворительной организации Love Hope Strength, которую Питерс основал вместе с супругой.

Источник: Life.ru

Согласно информации издания, первый диагноз — хронический лимфоцитарный лейкоз — был поставлен музыканту более трёх десятков лет назад.

В прошлом году Питерс отменил американский тур после того, как у него выявили синдром Рихтера — осложнение, при котором течение заболевания существенно ухудшается. После этого он лечился в специализированном центре Christie NHS Foundation Trust в Манчестере.

Майк Питерс родился 25 февраля 1959 года в британском городе Престатин. Известность к нему пришла в начале 1980-х годов благодаря группе The Alarm и хитам The Stand, 68 Guns и Strength. Коллектив выступал вместе с такими группами, как U2, Status Quo, а также делил сцену с Queen на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее сообщалось, что умерла актриса Софи Найвайд, которая сыграла в фильмах «Марго на свадьбе» Ноа Баумбаха и «Ной» Даррена Аронофски. Ей было всего 24 года. В опубликованном некрологе родственники сообщили, что девушка самостоятельно пыталась преодолеть внутренние страдания и стыд посредством самолечения, что, по их мнению, привело к трагедии. При этом конкретная причина смерти не уточняется.