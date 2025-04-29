В возрасте 66 лет умер вокалист рок-группы The Alarm Майк Питерс

Согласно информации издания, первый диагноз — хронический лимфоцитарный лейкоз — был поставлен музыканту более трёх десятков лет назад.
В прошлом году Питерс отменил американский тур после того, как у него выявили синдром Рихтера — осложнение, при котором течение заболевания существенно ухудшается. После этого он лечился в специализированном центре Christie NHS Foundation Trust в Манчестере.
Майк Питерс родился 25 февраля 1959 года в британском городе Престатин. Известность к нему пришла в начале 1980-х годов благодаря группе The Alarm и хитам The Stand, 68 Guns и Strength. Коллектив выступал вместе с такими группами, как U2, Status Quo, а также делил сцену с Queen на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Ранее сообщалось, что умерла актриса Софи Найвайд, которая сыграла в фильмах «Марго на свадьбе» Ноа Баумбаха и «Ной» Даррена Аронофски. Ей было всего 24 года. В опубликованном некрологе родственники сообщили, что девушка самостоятельно пыталась преодолеть внутренние страдания и стыд посредством самолечения, что, по их мнению, привело к трагедии. При этом конкретная причина смерти не уточняется.