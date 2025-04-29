В возрасте 66 лет умер вокалист рок-группы The Alarm Майк Питерс

Ранее сообщалось, что умерла актриса Софи Найвайд, которая сыграла в фильмах «Марго на свадьбе» Ноа Баумбаха и «Ной» Даррена Аронофски. Ей было всего 24 года. В опубликованном некрологе родственники сообщили, что девушка самостоятельно пыталась преодолеть внутренние страдания и стыд посредством самолечения, что, по их мнению, привело к трагедии. При этом конкретная причина смерти не уточняется.