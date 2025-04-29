Стас Намин сообщил о получении армянского паспорта

«Я действительно получил паспорт вместе со своей семьёй. Мы часто приезжаем в Армению, я даже купил здесь квартиру и сейчас занимаюсь её ремонтом. Скорее всего, будем жить здесь тоже», — цитирует его Sputnik Армения.