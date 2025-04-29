Стас Намин сообщил о получении армянского паспорта

«Я действительно получил паспорт вместе со своей семьёй. Мы часто приезжаем в Армению, я даже купил здесь квартиру и сейчас занимаюсь её ремонтом. Скорее всего, будем жить здесь тоже», — цитирует его Sputnik Армения.
Намин добавил, что сейчас живёт между двумя странами, США и Россией. При этом надеется, что вскоре его жизнь сосредоточится на трёх странах.
Ранее певица Анна Седокова поделилась, что планировала улететь из России без обратного билета. Сейчас артистка проходит тяжёлый период после утраты бывшего мужа Яниса Тиммы в декабре прошлого года.