Змеи начали активно просыпаться в Подмосковье

Жители Подмосковья начинают все чаще сталкиваться с просыпающимися после зимней спячки змеями. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Так, змеи начали просыпаться от спячки по всей Центральной России. С потеплением в разных районах Подмосковья начали появляться целые клубки змей.
В разгар майских праздников массовое пробуждение рептилий представляет большую опасность для любителей отдохнуть на природе, сообщает Telegram-канал.
Пропавшую змею нашли в пункте выдачи заказов в столице. По словам менеджера заведения, рептилия могла сбежать из соседнего зоомагазина. Девушке не удалось связаться с хозяевами змеи, ей пришлось вызвать спасателей. «Вечерняя Москва» выясняла, какие виды пресмыкающихся встречаются в столичном регионе и где именно их можно обнаружить.
Змея также выползла из вытяжки на кухне в квартире в районе Хорошево-Мневники. Хозяйка квартиры заметила гостью и сразу накрыла ее плошкой, после чего вызвала спасателей. Как змея смогла попасть в вытяжку — до сих пор неизвестно.