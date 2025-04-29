Змеи начали активно просыпаться в Подмосковье

Змея также выползла из вытяжки на кухне в квартире в районе Хорошево-Мневники. Хозяйка квартиры заметила гостью и сразу накрыла ее плошкой, после чего вызвала спасателей. Как змея смогла попасть в вытяжку — до сих пор неизвестно.