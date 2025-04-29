Что известно о стрельбе в Швеции: неизвестный открыл огонь в центе города Уппсала, есть жертвы

Как минимум три человека погибли в результате стрельбы, которая произошла в городе Уппсала в Швеции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы королевства.
Отмечается, что инцидент произошел в центре города, который расположен в 70 километрах от столицы страны Стокгольма. Неизвестный открыл огонь в районе площади Ваксала, в результате чего жертвами стрельбы стали три местных жителя.
Преступнику также удалось скрыться с места происшествия на электросамокате, сотрудники полиции продолжают его поиски. В настоящий момент правоохранители устанавливают личности погибших, инцидент расследуется как убийство.
Ранее KP.RU сообщал, что стрельба произошла рано утром возле отеля в центре Берлина. Минимум один человек в результате инцидента получил ранения.