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Что известно о стрельбе в Швеции: неизвестный открыл огонь в центе города Уппсала, есть жертвы

Expressen: не менее трех человек погибли при стрельбе в шведском городе Уппсала.

Источник: Комсомольская правда

Как минимум три человека погибли в результате стрельбы, которая произошла в городе Уппсала в Швеции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы королевства.

Отмечается, что инцидент произошел в центре города, который расположен в 70 километрах от столицы страны Стокгольма. Неизвестный открыл огонь в районе площади Ваксала, в результате чего жертвами стрельбы стали три местных жителя.

Преступнику также удалось скрыться с места происшествия на электросамокате, сотрудники полиции продолжают его поиски. В настоящий момент правоохранители устанавливают личности погибших, инцидент расследуется как убийство.

Ранее KP.RU сообщал, что стрельба произошла рано утром возле отеля в центре Берлина. Минимум один человек в результате инцидента получил ранения.