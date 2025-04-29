28 апреля украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка. Он также добавил, что в детях нужно «воспитывать гордость» за украинский язык и страну. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что своим призывом бить детей за использование русского языка Бенюк еще раз доказал необходимость денацификации Украины. Российский дипломат подчеркнула, что нельзя вбить человеку гордость за свою страну «бутылкой по голове»: ее словам, можно только «выбить что-нибудь».