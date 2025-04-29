Мэр города Ивано-Франковска, расположенного на западе Украины, во вторник, 29 апреля, устроил среди граждан опрос о том, есть ли необходимость бить детей, которые говорят на русском языке. Среди вариантов ответа не было пункта, в котором предлагалось бы никого не бить.
При этом в перечне присутствовали варианты «поддерживаю» и «бить надо родителей», передает Telegram-канал RT.
28 апреля украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка. Он также добавил, что в детях нужно «воспитывать гордость» за украинский язык и страну. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что своим призывом бить детей за использование русского языка Бенюк еще раз доказал необходимость денацификации Украины. Российский дипломат подчеркнула, что нельзя вбить человеку гордость за свою страну «бутылкой по голове»: ее словам, можно только «выбить что-нибудь».
19 апреля комментатор Роман Бебех заявил, что украинским тренерам необходимо ввести штраф за использование русского языка.