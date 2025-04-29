В Петербурге задержали сотрудников учебного заведения по делу о взятках

«21 апреля в ходе дальнейшей реализации оперативно-следственных мероприятий сыщики предварительно выявили двух преподавателей кафедр университета, 49 и 40 лет, которые подозреваются в получении от студентов денег за выставление зачетов по изучаемым предметам без их фактической сдачи», — сказано в публикации.