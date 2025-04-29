В Петербурге задержали сотрудников учебного заведения по делу о взятках

Сотрудники полиции задержали работников одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга по подозрению во взяточничестве, сообщает ГУ МВД России по городу и области.
Специалисты 15 марта задержали 29-летнего подозреваемого в получении незаконных денежных вознаграждений от студентов за выставление зачетов по предметам без их сдачи, впоследствии — 24-летнего мужчину. Его подозревали в посредничестве при передаче денег заинтересованному лицу. Обоих фигурантов дела арестовали.
«21 апреля в ходе дальнейшей реализации оперативно-следственных мероприятий сыщики предварительно выявили двух преподавателей кафедр университета, 49 и 40 лет, которые подозреваются в получении от студентов денег за выставление зачетов по изучаемым предметам без их фактической сдачи», — сказано в публикации.
Отмечается, что материалы передали в следственные органы для принятия процессуального решения.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге около 30 студентов медвуза доставили в следственный отдел по делу о взятках.