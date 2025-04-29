В США двух украинцев арестовали за незаконное голосование на выборах

Американские правоохранители арестовали двух граждан Украины, причиной стало незаконное голосование на выборах в 2024 году, заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
«При президенте Дональде Трампе, если вы приедете в нашу страну и нарушите наши законы, вы столкнетесь с последствиями», — написала она в соцсети Х*.
Ноэм добавила, что аресты произвели в сотрудничестве с департаментом государственной эффективности (DOGE), возглавляемым Илоном Маском.
Отметим, 5 ноября 2024 года в США состоялись президентские выборы, по итогам голосования 47-м американским лидером был избран Дональд Трамп.
Ранее Илон Маск заявил, что DOGE обязательно проведет аудит всех средств, выделенных Киеву со стороны американцев.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.