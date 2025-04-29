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Комика Гурама Амаряна допросили в аэропорту США из-за поездки в Ирак

Российский стендапер рассказал, что его 40 минут допрашивали на английском языке.

Источник: Комсомольская правда

Российского стендап-комика Гурама Амаряна задержали на американской таможне для допроса по прибытии в Нью-Йорк. Об этом он рассказал в интервью YouTube-проекту «Вписка».

По словам Амаряна, в аэропорту США сотрудник таможенной службы попросил его предъявить документы и пригласил пройти с ним для беседы. Причиной этого, как предположил сам комик, могло стать его недавнее посещение Ирака. Он уточнил в беседе с сотрудником американской таможни, что ездил туда, чтобы посетить главную святыню езидов.

«Сорок минут он меня допрашивал на английском языке. Он начал расспрашивать меня о правах женщин на Ближнем Востоке», — поделился комик.

Амарян также рассказал, что сотрудник таможни интересовался целью его визита в США и просил рассказать какие-нибудь шутки из предстоящего выступления. После завершения беседы комику вернули паспорт, и он смог продолжить свой путь.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Кишинева задержали Алексея Петровича, главу совета российских соотечественников и организационного комитета «Победа». По словам общественника, его остановили при попытке вылететь из страны.