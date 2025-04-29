Комика Гурама Амаряна допросили в аэропорту США из-за поездки в Ирак

По словам Амаряна, в аэропорту США сотрудник таможенной службы попросил его предъявить документы и пригласил пройти с ним для беседы. Причиной этого, как предположил сам комик, могло стать его недавнее посещение Ирака. Он уточнил в беседе с сотрудником американской таможни, что ездил туда, чтобы посетить главную святыню езидов.