The Guardian: Вокалист The Alarm Майк Питерс скончался от лейкоза

Майк Питерс родился 25 февраля 1959 года в городе Престатин на севере Уэльса. Его музыкальная карьера началась в 1975 году, артист выступал в составе коллективов Hairy Hippie, The Toilets и Seventeen. Последний сначала распался, а затем вновь был собран под названием The Alarm, где Питерс стал вокалистом. Широкая популярность пришла к группе в начале 1980-х после релиза таких хитов, как «The Stand», «68 Guns» и «Strength».