The Guardian: Вокалист The Alarm Майк Питерс скончался от лейкоза

Вокалист британской рок-группы The Alarm Майк Питерс скончался в возрасте 66 лет от лейкоза. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя основанной артистом благотворительной организации Love Hope Strength.
По данным журналистов, в последнее время музыкант проходил лечение в онкологическом центре Christie в Манчестере.
Майк Питерс родился 25 февраля 1959 года в городе Престатин на севере Уэльса. Его музыкальная карьера началась в 1975 году, артист выступал в составе коллективов Hairy Hippie, The Toilets и Seventeen. Последний сначала распался, а затем вновь был собран под названием The Alarm, где Питерс стал вокалистом. Широкая популярность пришла к группе в начале 1980-х после релиза таких хитов, как «The Stand», «68 Guns» и «Strength».
Впервые вокалисту диагностировали рак крови более 30 лет назад. Он прошел большое количество курсов медикаментозного лечения и химиотерапии, а также пробовал экспериментальные методы лечения. В 2024 году Питерс был вынужден отменить тур по США из-за прогрессирующего заболевания. У него осталась супруга и двое детей, передает газета.