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Стас Намин получил армянский паспорт

Музыкант хочет периодически приезжать в Армению.

Источник: Аргументы и факты

Музыкант и продюсер Стас Намин заявил о получении армянского гражданства и планах периодически посещать Армению.

Намин — внук советского государственного деятеля Анастаса Микояна.

«Я получил паспорт вместе со своей семьей. Мы часто приезжаем в Армению, я даже купил здесь квартиру. Скорее всего, будем жить здесь тоже», — цитирует Намина Sputnik Армения.

Он отметил, что в настоящее время проживает между США и Россией, но в будущем его жизнь будет связана с тремя странами.

«Я бы хотел что-то нужное важное сделать для армянской культурной жизни», — добавил Намин.

Ранее сообщалось, что суд принял решение об аннулировании товарного знака Gorky Park, принадлежащего Стасу Намину, для всех услуг, кроме организации и проведения концертов.