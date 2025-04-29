Стас Намин получил армянский паспорт

Музыкант и продюсер Стас Намин заявил о получении армянского гражданства и планах периодически посещать Армению.
Намин — внук советского государственного деятеля Анастаса Микояна.
«Я получил паспорт вместе со своей семьей. Мы часто приезжаем в Армению, я даже купил здесь квартиру. Скорее всего, будем жить здесь тоже», — цитирует Намина Sputnik Армения.
Он отметил, что в настоящее время проживает между США и Россией, но в будущем его жизнь будет связана с тремя странами.
«Я бы хотел что-то нужное важное сделать для армянской культурной жизни», — добавил Намин.
Ранее сообщалось, что суд принял решение об аннулировании товарного знака Gorky Park, принадлежащего Стасу Намину, для всех услуг, кроме организации и проведения концертов.