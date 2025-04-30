Оливер Стоун на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил, что нельзя забывать о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне, особенно сейчас, когда Европейский Союз и США отделяются от России.
«Вторая мировая для США — это большая война. Но в ней сражались русские. В ней победили русские. Здесь, на Западе, мы об этом не помним ничего», — приводит Симоньян слова Стоуна в своем Telegram-канале, подписав цитату словами: «Оливер Стоун, прекрасный, на марафоне “Знание. Первые”.
Стоун во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание».