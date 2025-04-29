Полиция проверит законность получения госнаград депутатом из Пензы Ивановым

Издание «Коммерсантъ» писало, что трое ветеранов спецназа и столько же участников спецоперации направили в гордуму обращение с просьбой провести проверку на предмет законности ношения Алексеем Ивановым ордена Мужества и медали СССР «За отвагу», а затем лишить его мандата.