Полиция проверит законность получения госнаград депутатом из Пензы Ивановым

Полиция организовала проверку доводов заявления о законности приобретения госнаград депутатом пензенской городской думы Алексеем Ивановым, пишет РИА Новости.
«Да, заявление есть. Полиция проводит проверку», — сообщили агентству в пресс-службе областного управления МВД.
Издание «Коммерсантъ» писало, что трое ветеранов спецназа и столько же участников спецоперации направили в гордуму обращение с просьбой провести проверку на предмет законности ношения Алексеем Ивановым ордена Мужества и медали СССР «За отвагу», а затем лишить его мандата.
При этом авторы письма обратились в полицию. Они попросили провести проверку в отношении депутата из-за вероятного незаконного оборота наград.
Впоследствии Алексей Иванов показал фотографии документов к медали «За отвагу» и ордену Мужества после обвинений.