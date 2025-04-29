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Полиция проверит законность получения госнаград депутатом из Пензы Ивановым

В МВД подтвердили наличие заявления о законности приобретения госнаград Алексеем Ивановым.

Источник: Аргументы и факты

Полиция организовала проверку доводов заявления о законности приобретения госнаград депутатом пензенской городской думы Алексеем Ивановым, пишет РИА Новости.

«Да, заявление есть. Полиция проводит проверку», — сообщили агентству в пресс-службе областного управления МВД.

Издание «Коммерсантъ» писало, что трое ветеранов спецназа и столько же участников спецоперации направили в гордуму обращение с просьбой провести проверку на предмет законности ношения Алексеем Ивановым ордена Мужества и медали СССР «За отвагу», а затем лишить его мандата.

При этом авторы письма обратились в полицию. Они попросили провести проверку в отношении депутата из-за вероятного незаконного оборота наград.

Впоследствии Алексей Иванов показал фотографии документов к медали «За отвагу» и ордену Мужества после обвинений.