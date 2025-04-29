29 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной приближается к завершению. Он добавил, что «посмотрит», что произойдет в течение следующего периода, который, по его словам, займет около недели. Кроме того, американский лидер заявил, что Украина в противостоянии с Россией очень скоро будет полностью разгромлена, если военный конфликт не удастся урегулировать мирным путем. Трамп отметил, что он делает все возможное для того, чтобы спасти Украину, даже несмотря на то что граждане страны совсем не ценят его мирные инициативы.