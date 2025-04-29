Госдеп призвал Москву и Киев представить конкретные предложения по миру

В процессе завершения военного конфликта между Россией и Украиной наступил момент, когда стороны должны представить свои конкретные предложения. В случае, если на пути к прекращению огня не будет прогресса, США выйдут из переговорного процесса. Об этом во вторник, 29 апреля, заявила представитель Госдепартамента страны Тэмми Брюс.
— Сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнуто прогресса, то мы уйдем, — подчеркнула Брюс на брифинге, ее цитирует AFP и «Коммерсантъ».
29 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной приближается к завершению. Он добавил, что «посмотрит», что произойдет в течение следующего периода, который, по его словам, займет около недели. Кроме того, американский лидер заявил, что Украина в противостоянии с Россией очень скоро будет полностью разгромлена, если военный конфликт не удастся урегулировать мирным путем. Трамп отметил, что он делает все возможное для того, чтобы спасти Украину, даже несмотря на то что граждане страны совсем не ценят его мирные инициативы.
28 апреля официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что у Трампа растет разочарование Украиной и РФ. По ее словам, Москва и Киев должны начать переговоры, чтобы выйти из кризиса.