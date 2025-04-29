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В США арестовали двух граждан Украины за незаконное участие в выборах

Два гражданина Украины арестованы в США по обвинению в незаконном участии в голосовании на выборах.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах арестовали двух граждан Украины, которые обвиняются в незаконном участии в голосовании на выборах. Заявление о задержании граждан Украины на территории американского государства было сделано главой Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм.

«При президенте Дональде Трампе, если вы приедете в нашу страну и нарушите наши законы, вы столкнетесь с последствиями», — написала она в личном аккаунте в социальной сети.

Ноэм также подчеркнула, что аресты украинских граждан были проведены при сотрудничестве с Департаментом по повышению эффективности правительства (DOGE), который возглавляет Илон Маск.

Ранее KP.RU сообщал, что в США два гражданина Украины получили 15 лет лишения свободы за отмывание денег и трудоустройство нелегалов.